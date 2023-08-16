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НовостиОбщество16 августа 2023 6:39

Ремонт моста через реку Заларинка продолжается в Иркутской области

Мост был построен в 2000 году и за все время не ремонтировался
Таисия ЧЕМИСОВА
Ремонт моста через реку Заларинка продолжается в Иркутской области

Ремонт моста через реку Заларинка продолжается в Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ремонт моста протяженностью 35,2 метра через реку Заларинка продолжается в Иркутской области. Привести в нормативное состояние его планируют к началу ноября 2023 года. Из бюждета на строительство выделили 19 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

- Мост построили в 2000 году и за все время его ни разу не ремонтировали. Объект принимает на себя вест транспортного потока, но находится в неудовлетворительном состоянии. Необходимо создать надежную конструкцию, - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Ремонт начали в конце марта 2023 года. Движение транспорта организовано по одной полосе, затруднений нет.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Зиме к 2024 году планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс.