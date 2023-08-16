Садоводы представят свой урожай на выставке в Иркутске с 23 по 26 августа Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Выставка «Огород, Сад, Загородный дом» пройдет в Иркутске с 23 по 26 августа. Садоводы- любители и члены клубов смогут представить там свою продукцию. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- На выставке посетители смогут приобрести саженцы декоративных кустарников, плодовых деревьев, цветы. А также семена овощей, фруктов и ягод. Начинающие садоводы получат консультации специалистов. Кроме того, будут мастер-классы и розыгрыш призов от участников ярмарки, - сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Напомним, ранее КП- Иркутск писала о том, что импортные вакцины от бешенства перестанут поставлять в Россию с 1 сентября. Их заменят на отечественные аналоги в Иркутской области.