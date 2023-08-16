В Иркутске река Ангара подтапливает остров Юность Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В реке Ангаре поднимается уровень воды, так как было увеличение сбросных расходов на Иркутской ГЭС.

Более того, последние несколько дней Иркутск охватывает непогода - сильные дожди, ливни и даже грозы. Аналогичная ситуация и в целом по региону.

Как итог, некоторые территории стало подтапливать. В частности, топит и остров Юность. Делимся с вами кадрами.

При этом, кажется, непогода не хочет покидать область. В период с 16 по 17 августа в регионе прогнозируют дожди, ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, рассказывают в региональном МЧС.