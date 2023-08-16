Коммунальные службы Иркутска перевели на усиленный режим работы из-за ливня Фото: Михаил ФРОЛОВ

После недавнего дождя в Иркутске, мэр Руслан Болотов поручил коммунальным службам перейти на усиленный режим работы. Сотрудники муниципального предприятия «Иркутскавтодор» и подрядных организаций немедленно приступили к очистке дорог и подземных переходов, а также откачке ила и грязи из дождеприемных колодцев.

Последствия ливня в Иркутске 16 августа 2023

Директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов сообщил, что вода откачивается с участков, которые находятся в низколежащих местах. Сегодня эти работы проводятся на улицах Вилкова, Салацкого, Сосновой, Лермонтова и других. При необходимости они будут продолжены.

Специалисты городской администрации осматривают здания и прилегающие территории, чтобы выявить случаи подтопления. Также контролируется работа управляющих компаний: их сотрудники должны провести уборку в подъездах, подвальных помещениях и дворах.