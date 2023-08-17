Новый аппарат УЗИ установили в поликлинике Слюдянской районной больницы. Фото: Министерство здравоохранения Иркутской области

Новый аппарат для проведения ультразвуковых исследований поступил в Слюдянскую районную больницу. На приобретение оборудования экспертного класса было выделено более 7,9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

- С максимальной четкостью изображения очень легко выявить отклонения у пациентов со сложными диагнозами. К тому же, современные датчики сокращают время сканирования. – отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

На новом оборудовании работают врачи ультразвуковой диагностики. Они каждый день обследуют на аппарате 24 пациента.

В текущем году в учреждения первой медико-санитарной помощи запланировали приобрести 58 единиц медицинского оборудования. На это из регионального и федерального бюджетов выделили 165 миллионов рублей.