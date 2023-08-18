В Качуге Иркутской области построят пятиэтажную поликлинику. Фото: Министерство здравоохранения Иркутской области

В Качуге продолжается строительство поликлиники. За одну смену ее смогут посетить 200 человек. На строительство в 2023 году выделили 661 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области.

- Рабочие монтируют инженерные системы, разрабатывают котлован для емкостей пожаротушения, прокладку каналов сетей теплоснабжения и водоснабжения и прокладку сетей канализации, - сообщают в региональном Минздраве

У новой поликлиники будет пять этажей, предусмотрят отдельные входы в отделения взрослых и детей. В одну смену там смогут принять 50 детей и 150 взрослых.

Кроме того, в медучреждении предусмотрят отделения медицинской диагностики, кабинеты эндоскопии, помещения для приема специализированных врачей и прививочный кабинет. Также оборудуют несколько лабораторий.