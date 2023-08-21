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НовостиПроисшествия20 августа 2023 23:47

Пять поездов сбились с графика из-за подъема уровня рек в Иркутской области

В точку назначения поезда прибудут с задержкой
Таисия ЧЕМИСОВА
Пять поездов сбились с графика из-за подъема уровня рек в Иркутской области

Пять поездов сбились с графика из-за подъема уровня рек в Иркутской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подъем уровня рек повлиял на железнодорожное сообщение. Из-за того, что на БАМе размыло полотно, пять поездов сбились с графика. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Поезда № 97 Тында - Кисловодск, №98 Кисловодск - Тында, №375 Нерюнгри – Красноярск, №376 Красноярск - Нерюнгри, № 236 Анапа – Тында прибудут в точку назначения с задержкой, - сообщает глава региона.

Пассажиры получали питание и воду, а те, кто решил сдать билеты, могли сделать это без спецсбора.

По словам губернатора, пассажиры оказались заложниками ситуации из-за стихии. Это значит, что нужно сделать так, чтобы по ним не ударили ее последствия.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что уровень воды в реке Киренге достиг критической отметки.