Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 августа 2023 0:59

Случайно убил внука: мужчина предстанет перед судом за убийство 2-месячного ребенка в Иркутске

42-летний мужчина во время сна задушил внука в Иркутске
Таисия ЧЕМИСОВА
42-летний мужчина во время сна задушил внука в Иркутске

42-летний мужчина во время сна задушил внука в Иркутске

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

42-летний житель Иркутска обвиняется в убийстве внука по неосторожности. Дедушка придавил 2-месячного ребенка во время сна. Малыш умер от асфиксии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- После несчастного случая, мужчина вместе с родственниками закопал тело ребенка на территории частного дома, расположенного на улице Касьянова в Иркутске, - сообщают в следственном комитете.

Только спустя полгода полицейские узнали об инциденте. Следователи приехали на место и обнаружили в земле останки малыши. Своей вины дедушка, задушивший внука, отрицать не стал.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.