20 человек пострадали в ДТП с 14 по 20 августа в Иркутском районе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

20 взрослых участников движения пострадали на дорогах Иркутска и Иркутского района в 17 ДТП с 14 по 20 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- Всего зафиксировали восемь столкновений транспортных средств, шесть наездов на пешеходов, два наезда на велосипедистов и один съезд с проезжай части, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Кроме того, за минувшую неделю произошло 224 автоаварии из которых повредились 419 транспортных средств.

Во избежание ДТП, Госавтоинспекция призывает жителей Иркутского района соблюдать ПДД и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о двух жителях Иркутской области, которых приговорили к семи годам колонии за контрабанду лесоматериалов.