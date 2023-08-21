11-летний школьник на квадрацикле наехал на 12-летнего пешехода в Братском районе Фото: Прокуратура Иркутской области

В селе Покосное Братского района 11-летний школьник на квадрацикле наехал на 12-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в больницу с травмами. Об этом сообщает прикуратура Иркутской области.

- Причины произошедшего устанавливаются. Кроме того, выясняется степень тяжести травм, которые получил ребенок-пешеход, - сообщают в прокуратуре.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают взрослых обращать внимание на досуг своих детей и не подпускать их к авто- и мототранспортным средствам, а также проводить с детьми беседы и вместе повторять правила дорожного движения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о 20 взрослых пострадавших в ДТП по Иркутскому району.