8 человек погибли и 55 пострадали в ДТП с 14 по 20 августа в Иркутской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

С 14 по 20 августа в Иркутской области сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых восемь человек погибли, а 55 получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

- Два ДТП произошло с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Девять ДТП с участием людей, которые не имели водительского удостоверения, - сообщают в Госавтоинспекции.

Кроме того, 12 ДТП произошло из-за несоответствия скорости, пять аварий из-за нарушения расположения автомобиля на дороге, шесть участников ДТП нарушили правила проезда пешеходных переходов, четыре владельца авто не соблюдали очередность проезда и три человека неправильно выбрали дистанцию.