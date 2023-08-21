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НовостиПроисшествия21 августа 2023 6:43

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области ограничат дорожное движение из-за режима ЧС

Автодорогу «Усть-Кут - Уоян» на 227 километре подтопило в Иркутской области
Таисия ЧЕМИСОВА
Автодорогу «Усть-Кут - Уоян» на 227 километре подтопило в Иркутской области

Автодорогу «Усть-Кут - Уоян» на 227 километре подтопило в Иркутской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим ЧС ввели в Казачинско-Ленском районе из-за подтопления. В настоящий момент подтоплен участок автодороги «Усть-Кут - Уоян» на 227 километре. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- В настоящий момент участок подтоплен, дорожное полотно промыто и наблюдается повышение уровня воды, - сообщают в Госавтоинспекции.

Сотрудниками ДПС ограничено движение автомобилей к подтопленному участку автодороги, жители информируются. На месте работает специализированная техника и происходит ручное регулирование.