В Казачинско-Ленском районе Иркутской области ограничат дорожное движение из-за режима ЧС

Автодорогу «Усть-Кут - Уоян» на 227 километре подтопило в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Режим ЧС ввели в Казачинско-Ленском районе из-за подтопления. В настоящий момент подтоплен участок автодороги «Усть-Кут - Уоян» на 227 километре. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- В настоящий момент участок подтоплен, дорожное полотно промыто и наблюдается повышение уровня воды, - сообщают в Госавтоинспекции.

Сотрудниками ДПС ограничено движение автомобилей к подтопленному участку автодороги, жители информируются. На месте работает специализированная техника и происходит ручное регулирование.