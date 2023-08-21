Жительница поселка Балаганск пошла в лес по грибы и заблудилась Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

41-летняя любительница «тихой охоты» из поселка Балаганск пошла в лес в компании грибников и заблудилась. Полицейские отправились искать женщину, но через некоторое время она сама вышла из лесной чащи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В вечернее время женщина ушла в чащу и перестала откликаться. Грибники искали потерявшуюся около двух часов и только потом сообщили в полицию, - рассказывают в региональном МВД.

На поиск пропавшей ориентировали оперативников и наружные службы полиции Заларинского района. Кроме того, искать женщину отправились добровольцы, которые прочесывали лес девять часов.

Женщина сама вышла из леса к берегу Братского водохранилища, недалеко от деревни Метляево. Она поблагодарила всех, кто искал и переживал за ее судьбу.