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НовостиОбщество22 августа 2023 3:55

32 педагога из Иркутской области получили награды

Работникам сферы образования вручили почетные грамоты и благодарности
Таисия ЧЕМИСОВА
32 педагога из Иркутской области получили награды

32 педагога из Иркутской области получили награды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почетные грамоты и благодарности в честь года педагога и наставника получили 32 педагога в Иркутской области. Награды подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Награждали учителей, воспитателей детских садов, преподавателей техникумов и колледжей, а также поваров и водителей школьных автобусов. Награда вручалась за многолетний труд и высокий профессионализм, - отметил министр образования Максим Парфенов.

С начала 2023 года около 300 педагогов и работников сферы образования получили награды. До конца года будет вручено такое же количество наград.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске прошли рейды по соблюдению миграционного законодательства.