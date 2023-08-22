Новые фамилии появились на мемориале жертв политических репрессий в Пивоварихе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новые фамилии нанесли на стены памяти на мемориале жертв политических репрессий в Пивоварихе. Это стало возможным благодаря родственникам репрессированных и работе экспертов. Об этом сообщает в пресс-служба правительства Иркутской области.

- Сейчас на стенах памяти выгравировано около 12,5 тыс. фамилий людей, которые стали жертвами политических репрессий. Два года назад завершили основную работу по благоустройству мемориала, но на последней стене памяти оставили 650 свободных мест, ведь установлены личности далеко не всех жертв репрессий, которые здесь захоронены, - сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия области Виталий Соколов.

Кроме того, на мемориале ведется работа по отводу земельного участка из федеральной собственности для дальнейшего развития памятника и продолжается благоустройство территории.