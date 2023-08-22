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НовостиОбщество22 августа 2023 6:35

В Иркутской области идет обновление дорог к школам и детсадам

Под обновление попали участки дорог к 25 школам и 15 детсадам
Таисия ЧЕМИСОВА
В Иркутской области идет обновление дорог к школам и детсадам

В Иркутской области идет обновление дорог к школам и детсадам

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье обновляют дороги, ведущие к школам и детским садам. Общая протяженность ремонтируемых дорог – больше 17 километров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Под обновление попали участки дорог к 25 школам и 15 детским садам. Они находятся в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Черемхово. Средства на ремонт выделили из областного и местных бюджетов, - сообщают в правительстве.

Помимо дорожного покрытия, на каждом объекте наносят разметку на пешеходных переходах, устанавливают ограждения, освещение и дорожные знаки.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что 32 педагога из Иркутской области получили грамоты и благодарственные письма в честь года педагога и наставника.