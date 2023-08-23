14 ДТП с участием электросамокатов произошло в Иркутской области в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 ДТП с участием электросамокатов произошло на территории Иркутской области в 2023 году. Среди жертв семь человек. Из них четыре ребенка. Один взрослый скончался. Об этом сообщил на пресс-конференции «Безопасность детей на дороге» начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» майор полиции Антон Куриленко.

- Часть ДТП произошли во дворах, транспортный ущерб был причинен как транспортному средству, так и электросамокату, - рассказал Антон Куриленко.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что мост через реку Лену в Иркутской области начнут ремонтировать в 2023 году. Строительство планируют завершить к 2024 году.