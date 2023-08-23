Более 300 деревьев и кустарников высадили на детской железной дороге в Иркутске. Фото: Восточно-Сибирская ЖД.

На привокзальной территории детской железной дороги в Иркутске более 300 деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской ЖД.

- Возле учебного корпуса малой магистрали появился рокарий – композиция из арт-объектов, растений и камней. В центре установили небольшой фонтан, а вокруг посадили хвойные деревья, можжевельник, спирею, шалфей, а также, барвинок, ирисы и флоксы, - сообщают в ВСЖД.

Кроме того, рядом с обелиском бывшим юным железнодорожникам, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, посадили ели, кедры и сосны, а на привокзальной площади обновили зеленую изгородь.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что на акции "Фасадник", активные жители Иркутска обновили 13 деревянных домов.