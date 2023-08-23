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НовостиАвто23 августа 2023 6:10

Массовые проверки водителей без прав проводит Госавтоинспекция Иркутска

Проверки продлятся до 25 августа
Таисия ЧЕМИСОВА
Массовые проверки водителей без прав проводит Госавтоинспекция Иркутска

Массовые проверки водителей без прав проводит Госавтоинспекция Иркутска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проверки водителей на наличие водительского удостоверения проводит Госавтоинспекция в Иркутске и Иркутском районе. Главная цель – выявить и отстранить автолюбителей, которых лишили права управления, но они все равно продолжают садиться за руль. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

- Массовые проверки продлятся до 25 августа. С начала 2023 года изъяли 1408 водительских удостоверений, 481 заявление подано об утрате. Кроме того, 637 водителей лишились права управления по решению суда, однако не сдали водительское удостоверение, - сообщают в Госавтоинспекции.

Сотрудники напоминают о штрафе в размере 30 тысяч или аресте до 15 суток для водителей, которых лишили водительских прав. Повторное вождение грозит штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.