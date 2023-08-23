Массовые проверки водителей без прав проводит Госавтоинспекция Иркутска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проверки водителей на наличие водительского удостоверения проводит Госавтоинспекция в Иркутске и Иркутском районе. Главная цель – выявить и отстранить автолюбителей, которых лишили права управления, но они все равно продолжают садиться за руль. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

- Массовые проверки продлятся до 25 августа. С начала 2023 года изъяли 1408 водительских удостоверений, 481 заявление подано об утрате. Кроме того, 637 водителей лишились права управления по решению суда, однако не сдали водительское удостоверение, - сообщают в Госавтоинспекции.

Сотрудники напоминают о штрафе в размере 30 тысяч или аресте до 15 суток для водителей, которых лишили водительских прав. Повторное вождение грозит штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.