За сутки жертвами мошенников стали 16 жителей Иркутской области Фото: Даниил ОПАРИН

В течение одного дня в Иркутской области 16 человек стали жертвами мошенников. Преступники использовали мобильную связь и интернет для удаленного похищения более 6 миллионов рублей у местных жителей.

- Самым молодым пострадавшим оказался 16-летний парень, который потерял почти 8 тысяч рублей, пытаясь купить аккаунт в популярной игре-стреллялке для смартфонов. Он перевел деньги "продавцу", с которым познакомился в чате, - говорят в МВД региона.

Самой старшей пострадавшей оказалась 81-летняя пенсионерка из Иркутска. Мошенники обещали ей компенсацию за якобы некачественные препараты, которые она ранее приобретала. Она перевела 185 тысяч рублей, чтобы получить несуществующую выплату.

Наибольшую сумму потеряла уборщица из Ангарска. Она лишилась 2,8 миллиона рублей, оформив кредиты в разных банках. Деньги она перевела "инвестиционным менеджерам", ожидая прибыли. Однако после получения денег финансовые консультанты прекратили связь с ней. Похожим образом мошенниками были обмануты пенсионерка из поселка Большой Луг, которая перечислила 330 тысяч рублей, надеясь на заработок от продажи акций, уборщица из Тайшета, вложившая 100 тысяч рублей, и врач стоматологической клиники из Иркутска, "вложивший" около 50 тысяч рублей.

Мошенники убедили жителя Братска оформить кредиты и перевести деньги на "безопасный счет", контролируемый преступниками. Он перевел им почти 1,5 миллиона рублей. Таким же образом были обмануты уборщица из Братска, потерявшая 500 тысяч рублей, иркутянин, потерявший 300 тысяч рублей, а также жители сел Усть-Илимского, Чунского, Тулунского и Зиминского районов, которые перечислили по 160, 130, 120 и 115 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, аферисты обманули братчанина, пытавшегося купить веники, иркутянина, ищущего дешевые авиабилеты, а также жительницу Казачинско-Ленского района, желавшую арендовать квартиру. Они отправили мошенникам 33, 23 и 16 тысяч рублей соответственно.

Полиция призывает граждан быть осторожными при общении с незнакомцами, избегать перевода денег в виде предоплаты, не оформлять кредиты по просьбам телефонных собеседников и не связываться с подозрительными способами заработка, если они не разбираются в торговле на финансовых рынках.