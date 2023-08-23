Иркутская область вошла в топ-5 по стране по цене на школьные букеты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Иркутская область оказалась в пятерке регионов страны с самыми дорогими букетами. Такие данные приводят аналитики ИТ-компании «Эвотор».

-Средняя стоимость букета цветов в Иркутской область составляет 1936 рублей, - говорится в исследовании.

В целом по стране в нынешнем августе один букет в среднем обойдется в 1526 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году.

А как же в других регионах Сибири? Например, в Красноярском крае букет обойдется 1693 рубля, в Новосибирской области - в 1539, в Омской области - в 1332, а в Томской области - в 1123.

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