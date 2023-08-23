В Иркутске меняют трамвайные пути Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске проводится замена трамвайных путей на улицах Ленина и Горького. В течение сентября необходимо уложить 325 метров новых рельсов. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

- Работы проводятся ночью, когда движение трамваев прекращено, а количество автомобилей на центральных улицах минимально, - говорят в администрации.

Кроме этого, сейчас осуществляется комплексный ремонт участка улицы Терешковой от Челнокова до Лермонтова, где заменяется 650 метров трамвайных путей. Специалисты используют метод алюминотермитной сварки, который позволяет соединить рельсы без шва на стыках при высоких температурах. Это поможет устранить шум, который сейчас возникает при движении транспорта.