В новом сезоне драмтеатр Иркутска готовит восемь премьер Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова планирует представить восемь новых спектаклей в своем 174-м театральном сезоне. Творческие планы были объявлены во время собрания труппы после летнего отпуска.

Одной из главных премьер будет спектакль "Живи и помни", основанный на рассказе Валентина Распутина. Режиссером этой постановки будет Станислав Мальцев, главный режиссер театра. Также в программу премьер войдут спектакли "Чума на оба ваши дома!" по пьесе Григория Горина в постановке заслуженного артиста России, режиссера Геннадия Гущина, детская сказка "По щучьему велению" от Алексея Орлова и новогодний спектакль-концерт. К концу октября репертуар пополнится тремя литературными спектаклями по произведениям русских классиков - Александра Пушкина, Сергея Есенина и Александра Твардовского. Реализация этих постановок будет осуществлена при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив. К майскому юбилею Виктора Астафьева, который исполнилось бы 100 лет, будет поставлен спектакль по его повести "Звездопад" под режиссурой Алексея Песегова. Режиссер уже известен иркутской публике благодаря постановкам "Наваждение Катерины" и "Доходное место".

Кроме того, театр планирует реализацию двух грантов - организацию тифлокомментирования для слабовидящих зрителей и проведение "Распутинских чтений", которые будут частью Второго всероссийского театрального фестиваля им. Валентина Распутина. Эти мероприятия будут включать открытые лекции для молодежи о жизни и творчестве писателя и авторов, близких ему по духу.