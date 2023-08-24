Иркутскстат сообщил об обстановке на рынке труда в регионе

Стала известна обстановка на рынке труда в Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Во втором квартале 2023 года численности рабочей силы в Иркутской области составила в среднем 1148,6 тысяч человек. Среди них 1111,5 тысяч занятых и 37,0 тыс человек безработных. Об этом сообщили в Иркутскстате.

- В организациях в начале лета работали 748,9 тыс человек. Больше всего работников зафиксировано в сфере образования (101,8 тыс чел), а меньше всего работников в сфере водоснабжения; водоотведения, сбора и утилизации отходов, - рассказали в Иркутскстате.

В крупных и средних предприятиях региона выбыло больше сотрудников, чем прибыло. Увольнение чаще всего происходило по собственному желанию.

Самая большая потребность в кадрах отмечалась в гостинично-общепитовском бизнесе, где свободны 10,0% мест. Нехватка работников заметна в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения.