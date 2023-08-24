В Иркутской области разработают программу по увеличению объемов утилизации отходов ТЭЦ Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области разрабатывает программу по увеличению утилизации золошлаковых отходов угольных электростанций. Планируется утвердить программу до 1 октября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В регионе сейчас накоплено около 90 млн тонн золошлаковой смеси, а каждый год ТЭЦ производят около 1,4 млн тонн золошлаков. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области разрабатывает региональную программу по увеличению утилизации опасных золошлаковых отходов V класса, Планируется утвердить программу до 1 октября 2023 года, - говорят в правительстве.

В 2022 году Президентом были даны указания по разработке и реализации приоритетных мероприятий по использованию золошлаковых отходов в промышленности. В соответствии с принятыми решениями необходимо увеличивать использование золошлаковых отходов и к 2035 году достичь утилизации на уровне 50%.