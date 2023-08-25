Больше миллиона три жительницы Иркутской области перевели мошенникам Фото: Даниил ОПАРИН

Три женщины из Иркутской области стали жертвами мошенников, которые обманом завладели их деньгами, переведя более миллиона рублей. Женщины оказались в ловушке, оформив кредиты и переведя деньги предполагаемым инвестиционным менеджерам, но вместо обещанной прибыли они остались с огромными долгами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-В дежурные части территориальных отделов полиции поступили заявления от всех трех жертв. Они рассказали, что увидели рекламу в интернете о возможности быстрого и высокого заработка на вкладах от имени крупной компании, занимающейся добычей ресурсов. Мошенничество продолжалось несколько недель, - говорят в полиции.

Например, 64-летняя пенсионерка из Черемхово сообщила полицейским, что обратила внимание на объявление, где от имени крупной компании предлагалось инвестировать деньги в ценные бумаги. Она заполнила анкету и получила звонок с номера, который принадлежит абонентам Великобритании. Человек, представившийся инвестиционным помощником, убедил ее оформить несколько кредитов и перевести 940 тысяч рублей на указанные им счета, после чего прервал связь.

Подобным образом пострадала 55-летняя жительница одной из деревень Качугского района, которая потеряла более 280 тысяч рублей, а также 67-летняя женщина из деревни в Чунском районе, которая отправила свыше 170 тысяч рублей.