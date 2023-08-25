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НовостиПроисшествия25 августа 2023 12:01

Больше миллиона три жительницы Иркутской области перевели мошенникам

Под видом инвестиций мошенники обманули трех жительниц Иркутской области
Елена СИНИЦА
Больше миллиона три жительницы Иркутской области перевели мошенникам

Больше миллиона три жительницы Иркутской области перевели мошенникам

Фото: Даниил ОПАРИН

Три женщины из Иркутской области стали жертвами мошенников, которые обманом завладели их деньгами, переведя более миллиона рублей. Женщины оказались в ловушке, оформив кредиты и переведя деньги предполагаемым инвестиционным менеджерам, но вместо обещанной прибыли они остались с огромными долгами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-В дежурные части территориальных отделов полиции поступили заявления от всех трех жертв. Они рассказали, что увидели рекламу в интернете о возможности быстрого и высокого заработка на вкладах от имени крупной компании, занимающейся добычей ресурсов. Мошенничество продолжалось несколько недель, - говорят в полиции.

Например, 64-летняя пенсионерка из Черемхово сообщила полицейским, что обратила внимание на объявление, где от имени крупной компании предлагалось инвестировать деньги в ценные бумаги. Она заполнила анкету и получила звонок с номера, который принадлежит абонентам Великобритании. Человек, представившийся инвестиционным помощником, убедил ее оформить несколько кредитов и перевести 940 тысяч рублей на указанные им счета, после чего прервал связь.

Подобным образом пострадала 55-летняя жительница одной из деревень Качугского района, которая потеряла более 280 тысяч рублей, а также 67-летняя женщина из деревни в Чунском районе, которая отправила свыше 170 тысяч рублей.