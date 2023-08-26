Завершился капремонт в школе №3 в городе Черемхово Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и депутаты Законодательного Собрания региона ознакомились с результатами капитального ремонта школы №3 города Черемхово.

Директор школы Ирина Колоденко сообщила, что это первый капитальный ремонт здания за более чем 50 лет его существования. Работы начались весной 2022 года в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования Иркутской области на 2023-2025 годы». Общая стоимость ремонта составила 58 млн рублей.

Кроме того, из регионального бюджета было выделено 23,5 млн рублей на благоустройство территории и оборудование спортивных сооружений, а также 14 млн рублей на приобретение нового оборудования, школьной мебели и учебников.