Спикер Заксобрания Иркутской области проверил ремонт школы в Черемхово

Реализация этого проекта стала результатом слаженной работы нескольких уровней власти. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Капитальный ремонт школы №3 им. Островского ы Черемхово завершен. Работы велись все лето: заменили инженерные коммуникации, обновили крышу, фасад, внутреннюю отделку, благоустроили территорию и отремонтировали спортивную площадку. Модернизация учебного заведения началась еще в прошлом году - и уже в этом сентябре школа встретит учеников в полной готовности. Накануне Дня города там побывали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников, глава комитета по строительству и дорожному хозяйству парламента Виктор Побойкин, мэр Черемхово Вадим Семенов.

- Мы видим, что в городе развивается и жилищное строительство, и социальная сфера, - отметил Игорь Кобзев. - Работы в школе №3 мы нашли возможность профинансировать за счет федерального бюджета, программы «Модернизация школьных систем образования». С участием областного бюджета привели эту территорию в порядок, я думаю, тысяча детишек, которые здесь учатся, оценят работу городских и областных властей».

Как заметил председатель Заксобрания Приангарья, реализация этого проекта стала результатом слаженной работы нескольких уровней власти:

- К Дню шахтера и Дню города Черемхово получает такой прекрасный подарок - отремонтированную школу, – подчеркнул Александр Ведерников. - Президент России Владимир Путин отмечал, что капремонт образовательных объектов должен выполняться с учетом пожеланий учителей и учеников. Здесь получилось это реализовать благодаря слаженной работе губернатора, депутатов Законодательного Собрания и команды мэра города.

В Черемхово реализуется еще несколько проектов по модернизации социальных учреждений. Ремонтируется Дворец культуры «Горняк», благоустраивается парк культуры и отдыха, к Дню города открылась часовня Варвары Великомученицы, покровительницы горняков и шахтеров.