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НовостиОбщество27 августа 2023 12:22

Самолет из Пхукета в Иркутск не вылетел из-за поломки системы мониторинга метеоусловий

Необходимая для ремонта деталь не поставляется в Россию из-за санкций
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Необходимая для ремонта деталь не поставляется в Россию из-за санкций

Необходимая для ремонта деталь не поставляется в Россию из-за санкций

Фото: Иван ВИСЛОВ

26 августа самолет авиакомпании «Икар» не смог вылететь из Таиланда из-за неисправности системы мониторинга метеоусловий. Сложность ситуации заключается в том, что необходимая для ремонта деталь больше не поставляется в Россию из-за санкций. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Икар».

- В связи с неисправностью системы мониторинга метеоусловий на воздушном судне, наличием грозовых очагов по маршруту полета и в аэропорту назначения, отказом в предоставлении запасной части со стороны иностранных перевозчиков из-за санкций, ожиданием доставки запасной части время вылета рейсов авиакомпании «Икар» предварительно изменено, - говорится в сообщении авиакомпании.

Вылет рейса ЕО-3524, следующего из Пхукета в Иркутск, задержали на сутки. В настоящий момент вылет назначен на 27 августа в 21:00 по местному времени. Также перенесены рейсы ЕО-3523 Иркутск - Пхукет и ЕО-3520 Пхукет - Красноярск. Пассажиров рейса временно разместили в гостинице и обеспечили питанием.