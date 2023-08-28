В Иркутской области за неделю в ДТП погибли семь человек Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

С 21 по 28 августа в ДТП по Иркутской области погибли семь человек, а 57 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

- За прошедшую неделю на территории области зарегистрировали 48 дорожно-транспортных происшествий. Среди них пять ДТП произошли с водителями, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 11 человек не имели водительского удостоверения, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Кроме того, 10 ДТП произошли из-за нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части, шесть ДТП - из-за несоблюдения очередности проезда, пять – нарушение скоростного режима, четыре – выезд на встречную полосу, два - из-за неправильного выбора дистанции и одно ДТП связано с нарушением правил проезда пешеходных переходов.