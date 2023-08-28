Доля прибыльных организаций в Иркутской области составляет 71% Фото: Даниил ОПАРИН

В первом полугодии 2023 года, организации (кроме субъектов малого предпринимательства) в Иркутской области получили прибыль в размере 228,6 млрд рублей, сообщает Иркутскстат. Доля прибыльных организаций составила 71,1%.

- Основная часть прибыли, а именно 161,8 млрд рублей (70,8%), пришлась на предприятия по добыче полезных ископаемых. Энергетический комплекс получил 21,7 млрд рублей (9,5%), обрабатывающие производства – 15,6 млрд рублей (6,8%), а торговля – 11,4 млрд рублей (5,0%), - передает Иркутскстат.

Сальдированный финансовый результат организаций (разница между прибылью и убытком) за январь-июнь составил 194,2 млрд рублей прибыли. В прошлом году за этот период эта сумма была равна 255,9 млрд рублей.

На конец июня 2023 года задолженность организаций по своим обязательствам составила 1249,0 млрд рублей, из которых просроченная задолженность составляла 12,7 млрд рублей или 1,08% от общей суммы задолженности. В июне 2022 года эта доля была равна 1,1%.

Кредиторская задолженность составила 515,6 млрд рублей, просроченная задолженность составляла 2,4% от общей суммы. В июне 2022 года эта доля была равна 2,6%.

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам в конце июня составила 733,4 млрд рублей, просроченная задолженность составляла 0,1% от общего объема. Доля просроченных долгов банкам оставалась на таком же уровне как и год или два назад.