Объем жилищного строительства в Иркутской области вырос на 19% Фото: Иван МАКЕЕВ

В январе-июле текущего года объем жилищного строительства в Иркутской области увеличился на 19% и достиг 883,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает Иркутскстат.

- За этот период было сдано под ключ 9 853 квартиры. В сельской местности было введено 56% всего жилья, что на 25% больше, чем в прошлом году, а в городской местности прирост составил 13%, - говорят в ведомстве.

Большая часть нового жилья (73%) была построена индивидуальными застройщиками, но в текущем году также было заметно увеличение объема жилья, построенного организациями - на 26%. Сдача жилья в эксплуатацию производилась во всех городских округах и муниципальных районах, за исключением Мамско-Чуйского района.