В Ангарске осудят экс-сотрудника колонии за получение взяток Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший сотрудник ИК-7, обвиняемый в получении взяток и превышении должностных полномочий, будет представлен перед судом в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

- Он обвиняется в совершении мелкого взяточничества и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Уголовное дело возбуждено по материалам Управления собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области, - говорят в следкоме.

По версии следствия, в период с марта по апрель текущего года обвиняемый, являясь младшим инспектором группы надзора отдела безопасности исправительной колонии, получил взятки от осужденного за незаконную передачу ему мобильных телефонов.

В настоящее время обвиняемый уволен со службы, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.