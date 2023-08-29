В Усть-Илимске простились с погибшим на СВО военнослужащим Артемом Кузьминым Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усть-Илимске состоялось прощание с сержантом Артемом Александровичем Кузьминым, который погиб во время выполнения специальной военной операции под Кременной. Об этом сообщила глава города Анна Щекина.

- Артем Александрович родился в Усть-Илимске в 1982 году и учился в школе №13. Он получил профессию автомеханика в своем родном городе и принимал участие в вооруженном конфликте в Чеченской Республике, за что был удостоен звания ветерана боевых действий, - написала она.

В Усть-Илимске у него остались мама, жена и две дочери.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.