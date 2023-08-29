На плотине ГЭС в Иркутске завершен комплексный ремонт дорожного полотна Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Комплексный ремонт дороги на плотине ГЭС в Иркутске был успешно завершен специалистами муниципального предприятия «Иркутскавтодор» к 1 сентября, что на месяц раньше срока, указанного в контракте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В ходе ремонта было приведено в порядок 2200 метров дорожного полотна от Байкальского кольца до съезда на улицу Старо-Кузьмихинскую. Также в прошлом году было заменено дорожное покрытие на участке протяженностью 320 метров над машинным залом ГЭС. Решено было закончить ремонт оставшегося участка в 2023 году, чтобы не создавать дополнительных неудобств для горожан, - говорят в администрации.

В этом году было заменено 29 тысяч квадратных метров асфальта и 1500 метров бордюрного камня. Также было отремонтировано 2,7 тысяч квадратных метров пешеходного тротуара и обновлена дорожная разметка. Большая часть работ проводилась в ночное время без перекрытия движения.