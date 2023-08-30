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НовостиПроисшествия30 августа 2023 3:58

Тойота врезалась в автобус с 52 пассажирами в Иркутской области

Никто из пассажиров не пострадал
Таисия ЧЕМИСОВА
Тойота врезалась в автобус с 52 пассажирами в Иркутской области

Тойота врезалась в автобус с 52 пассажирами в Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП с участием междугороднего автобуса произошло в Куйтунском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

- Авария произошла между поселком Куйтун и станцией Мингатуй ночью. 47-летняя женщина на автомобиле «Тойота Королла» при выезде с обочины столкнулась с рейсовым автобусом «Братск-Иркутск», - рассказывают в МВД.

В момент столкновения в салоне автобуса находились 52 человека, никто не пострадал. Пассажиров доставили в Иркутск.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившейся аварии.