В Иркутской области поддержку получают более 15 тысяч многодетных семей

Размер пособия составляет в южных районах – 14 098 рублей, в северных – 18 335 рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области действует региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография». Его цель - предоставление выплат семьям, в которых воспитывается трое и более детей. Средства на это выделяются из областного и федерального бюджетов.

Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, право на выплаты имеют семьи, чей доход ниже прожиточного минимума. Сейчас такую поддержку получают 15 750 семей на 16 005 детей.

– При наличии дохода выше установленной величины прожиточного минимума, семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, в которых по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок, также предоставляется ежемесячная денежная выплата на этих детей в возрасте от полутора лет в случае, если ребенок не посещает детский сад в связи с отсутствием сада по месту жительства, отсутствия в нем мест или по медицинским показаниям, – уточнил Владимир Родионов.

Такая мера поддержки далеко не единственная. В Приангарье в рамках нацпроекта “Демография” существуют различные единовременные выплаты при рождении ребенка, региональный материнский капитал, ежемесячные выплаты для многодетных семей - обо всех возможностях можно узнавать в местных управлениях соцзащиты или в МФЦ.

– Правительство Иркутской области в свете поручений Президента Российской Федерации и решения задач, поставленных нацпроектом «Демография», осуществляет планомерную помощь семьям Иркутской области, в которых воспитываются дети, - пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Ежемесячные выплаты на третьего или последующего ребенка – это очень хорошая поддержка семей, которая предоставляется с рождения ребенка до исполнения ему трех лет.

Как отметил глава региона, размер пособия составляет в южных районах – 14 098 рублей, в северных – 18 335 рублей. На это ежегодно тратится более 2 миллиардов рублей.