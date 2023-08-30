Губернатор Иркутской области проверил готовность суворовского училища Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил суворовское военное училище 30 августа. Глава осмотрел учебный корпус, обратив внимание на спальные места, штатное расписание и график занятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Вместе с Игорем Кобзевым учреждение посетил народный артист России Алексей Гуськов. Они посетили столовую, алею, плац и актовый зал.

– Я посетил много суворовских училищ, потому что на протяжении восьми лет участвую во всеармейском фестивале любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд». Хочу поздравить Иркутск с новым суворовским училищем. Это объединение прошлых традиций, истории военного училища и их встраивание в современный мир. Вы получите через пять лет очень образованных людей, которые любят свою область и ее историю, – сказал Алексей Гуськов.

Обучение в суворовском училище будет проходить по программам основного и среднего общего образования, а также программам, связанным с авиационными специальностями.

Кроме того, 30 августа пройдет заезд 180 курсантов. Их подготовят к церемонии открытия училища 1 сентября. Воспитанникам выдали военную форму черного белого и синего цвета.