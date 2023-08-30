В Нижнеудинске арестовали мужчину, обвиняемого в смертельном ДТП Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Нижнеудинске арестовали молодого человека, который обвиняется в совершении ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

- 25 августа около 17:30 в городе Алзамай водитель, управляющий автомобилем "Тойота Карина", совершил съезд с проезжей части и упал в кювет. В результате аварии 17-летняя девушка, находившаяся в машине, погибла на месте. Двум пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь. Сам водитель не получил травм, - говорят в ведомстве.

Следователями Следственного комитета было установлено, что погибшая девушка была жительницей Красноярского края. В этот день она впервые встретилась с обвиняемым. Известно, что перед тем, как сесть за руль автомобиля, водитель употребил алкоголь и наркотические средства.

Обвиняемый был арестован на два месяца.