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НовостиПолитика30 августа 2023 13:00

В Иркутске семьям участников СВО передали ордена Мужества

Их вручил мэр города Руслан Болотов
Елена СИНИЦА
В Иркутске семьям участников СВО передали ордена Мужества

В Иркутске семьям участников СВО передали ордена Мужества

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Руслан Болотов вручил ордена Мужества семьям участников специальной военной операции, в ходе которой погибли бойцы Степан Бондаренко, Михаил Макаревич, Олег Лузан, Михаил Рудых и Максим Борисенко.

- В своей речи мэр отметил мужество и стойкость этих иркутян, которые без раздумий отправились защищать мир и справедливость. Он также выразил слова поддержки и благодарности родным погибших бойцов, отметив, что их подвиг навсегда останется в истории, - передает пресс-служба администрации города.

В столице Иркутской области продолжается установка мемориальных досок в память о погибших в зоне проведения специальной военной операции. Эти памятные знаки размещаются на фасадах образовательных учреждений, где учились эти военнослужащие. Кроме того, в музеях открываются выставки, посвященные героям.