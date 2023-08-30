В Иркутске семьям участников СВО передали ордена Мужества Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Мэр Руслан Болотов вручил ордена Мужества семьям участников специальной военной операции, в ходе которой погибли бойцы Степан Бондаренко, Михаил Макаревич, Олег Лузан, Михаил Рудых и Максим Борисенко.

- В своей речи мэр отметил мужество и стойкость этих иркутян, которые без раздумий отправились защищать мир и справедливость. Он также выразил слова поддержки и благодарности родным погибших бойцов, отметив, что их подвиг навсегда останется в истории, - передает пресс-служба администрации города.

В столице Иркутской области продолжается установка мемориальных досок в память о погибших в зоне проведения специальной военной операции. Эти памятные знаки размещаются на фасадах образовательных учреждений, где учились эти военнослужащие. Кроме того, в музеях открываются выставки, посвященные героям.