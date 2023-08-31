Два человека пострадали в тройном ДТП в Черемховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Черемховском районе на автодороге Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с участием большегруза, фургона и кроссовера. Два человека госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники ГИБДД выяснили, что 33-летний водитель автомобиль «ГАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МAN» c полуприцепом, Из-за чего водитель фургона столкнулся с «Hyundai Creta», который тоже двигался по встречной полосе, - рассказывают в МВД.

От столкновения пострадали водители фургона и большегруза, обоих госпитализировали. Инспекторы устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о мужчине, который зарезал своего знакомого и его 86-летнюю мать в Иркутске.