Санитарную обрезку деревьев проводят в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Санитарную обрезку деревьев проводят в Иркутске. Около 3,5 тысячи зеленых насаждений планируют привести в порядок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На сегодняшний день, работы ведутся на улицах Грязнова, Седова, Советская и Байкальская, а также вдоль Лисихинского сквера. Дальше по плану – Российская на участке от Красного Восстания до Богдана Хмельницкого, Чудотворская от Сурикова до Чкалова, Рабочая и другие улицы Ленинского округа, - рассказывают в администрации.

Кроме того, проводится обрезка на территории городка ИВАТУ. На Курсантской аллее убирают сухие и аварийные деревья, а на аллее генерала Калицова будут высаживать 70 елей.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о капитальном ремонте в школе № 15 Братска. Ход работ проверил председатель правительства Иркутской области.