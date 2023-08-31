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НовостиПроисшествия31 августа 2023 7:02

В магазине косметике в Иркутске загорелась вентиляционная шахта

35 человек эвакуировались из магазина самостоятельно
Таисия ЧЕМИСОВА
В магазине косметике в Иркутске загорелась вентиляционная шахта

В магазине косметике в Иркутске загорелась вентиляционная шахта

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В магазине косметики на улице Киевской в Иркутске загорелась вентиляционная шахта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В магазине началось задымление. 35 человек самостоятельно выбрались, а персонал оперативно вызвал пожарных. Сообщение поступило в 14:20, - сообщают в МЧС.

Четыре пожарных расчета прибили на место. Открытый огонь был ликвидирован на площади полтора метра. Дальше пожар не распространился. Никто не пострадал.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о санитарной обрезке деревьев, которую проводят в Иркутске.