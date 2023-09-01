Редкого черного аиста, обитающего на Ольхоне, придется спасать. Фото: Хужирский краеведческий музей

Черного аиста из красной книги, обитающего на Ольхоне, придется спасать. Такой вывод сделали иркутские орнитологи. Птица отбилась от сородичей и поселилась на острове, но сибирские морозы могут стать для пернатого серьезной угрозой. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Принять птицу и обеспечить ему условия для зимовки вызвались сотрудники Иркутской зоогалереи. В Роспотребнадзор уже направили запрос на разрешение оказания помощи краснокнижному животному, - рассказывают в «Заповедном Прибайкалье»

Гостей и жителей Ольхона убедительно просят не пугать пернатого гостя и не кормить его "человеческой едой", но можно угостить птицу несоленой речной рыбой.