Гуляет по улицам, как турист: краснокнижный черный аист поселился в поселке Хужир на Ольхоне

Редкий черный аист отбился от сородичей и живет в Хужире. Фото: Хужирский краеведческий музей имени Н.М. Ревякина

Редкого черного аиста удалось увидеть жителям острова Ольхон. И не просто увидеть, а покормить и сфотографировать. По словам сотрудников Хужирского краеведческого музея, краснокнижная птица отбилась от семьи и временно живет на острове. Облюбовал небольшое озеро-болото недалеко от жилых домов.

- Аист чувствует себя хорошо, питается краснокнижными монгольскими жабами, иногда местные жители угощают птаху свежей рыбкой. Надеемся, что скоро птица восстановит силы и догонит свою семью, - рассказывают сотрудники музея.

А пока птица гуляет по острову, совсем как турист, иногда смело заглядывает во дворы к местным жителям, людей ничуть не боится.

птица гуляет по острову, совсем как турист. Фото: Видео: Хужирский краеведческий музей имени Н.М. Ревякина

Правда, его все же подстерегают опасности: то собаки пытаются схватить за хвост, то кошки воображают себя охотниками и нападают на птицу, которая больше их в несколько раз. Но аист проворно улетает.

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