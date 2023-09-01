Суворовское военное училище торжественно открылось в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Суворовское военное училище торжественно открылось в Иркутске. В церемонии приняли участие начальник управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также педагоги и 180 курсантов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- Было приложено много сил, чтобы этот праздник состоялся. И все получилось благодаря коллективной работе. Многие семьи в Иркутской области ждали этой возможности для своих сыновей – поступить в суворовское училище, чтобы в будущем продолжить военное образование и связать свою жизнь со службой в Вооруженных силах России, – отметил Игорь Кобзев.

Торжественное открытие прошло на площади перед главным корпусом училища. Первый звонок выпала честь отдать суворовцу Артему Машкову, именно он получил наивысший балл при поступлении.