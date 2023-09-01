15-летний подросток на мотоцикле пострадал в ДТП с легковушкой в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Прокуратура города Иркутска следит за проведением проверок в отношении аварий с детьми.

- По предварительным данным, около 11 часов дня 1 сентября на проезде Проходной Иркутска 71-летний водитель автомобиля "Тойота Филдер" столкнулся с мотоциклом "Райсер", которым управлял несовершеннолетний водитель без прав. В результате этого ДТП 15-летний подросток получил травмы, - говорят в прокуратуре.

Через два часа на улице Улан-Баторская 52-летний водитель автомобиля "Киа Рио" наехал на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетнему пешеходу потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура призывает родителей повторить правила дорожного движения с детьми. Необходимо объяснить им, что водитель должен убедиться, что видит ребенка, который собирается переходить дорогу, снизить скорость до полной остановки транспортного средства и пропустить пешехода.