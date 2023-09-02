Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 сентября 2023 9:04

В Тайшете 14-летний мотоциклист столкнулся с «Нивой»

ДТП случилось 31 августа
Елена СИНИЦА
В Тайшете 14-летний мотоциклист столкнулся с «Нивой»

В Тайшете 14-летний мотоциклист столкнулся с «Нивой»

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции в Тайшете расследуют ДТП, в котором участвовал несовершеннолетний мотоциклист.

- По предварительной информации, 31 августа около 14:00 в Тайшете на улице Гагарина произошло столкновение между 61-летним водителем автомобиля "Нива", нарушившим правила проезда перекрестка, и 14-летним водителем мотоцикла "Кайо". В результате аварии несовершеннолетний получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался, - говорят в ГУ МВД по региону.

Водитель автомобиля был привлечен к административной ответственности.

Родители несовершеннолетнего мотоциклиста также были составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время рассматривается возможность постановки подростка на профилактический учет в полицию.