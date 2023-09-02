В Тайшете 14-летний мотоциклист столкнулся с «Нивой» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции в Тайшете расследуют ДТП, в котором участвовал несовершеннолетний мотоциклист.

- По предварительной информации, 31 августа около 14:00 в Тайшете на улице Гагарина произошло столкновение между 61-летним водителем автомобиля "Нива", нарушившим правила проезда перекрестка, и 14-летним водителем мотоцикла "Кайо". В результате аварии несовершеннолетний получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался, - говорят в ГУ МВД по региону.

Водитель автомобиля был привлечен к административной ответственности.

Родители несовершеннолетнего мотоциклиста также были составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время рассматривается возможность постановки подростка на профилактический учет в полицию.