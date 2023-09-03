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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 8:36

Один человек погиб, четверо пострадали: страшное ДТП произошло в Куйтунском районе

Один человек погиб, четверо пострадали в результате ДТП в Куйтунском районе
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
На 1580 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись два автомобиля. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

На 1580 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись два автомобиля. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в Куйтунском районе, днем, 3 сентября. На 1580 километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей «Nissan Patrol» и «Toyota SAI» один человек погиб и четыре человека получили травмы, - говорится в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.

Ранее Комсомолка сообщала о ДТП, которое произошло в Иркутском районе. На трассе Иркутск - Усть-Орда – Жигалово водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и наехал на стоящий на обочине «УАЗ» и двух пешеходов. Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали.