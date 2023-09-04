Дни русской духовности и культуры «Сияние России» открылись в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дни русской духовности и культуры «Сияние России» начались в Иркутской области. Еще в 1994 году это мероприятие стало значимым для региона. На сегодняшний день, «Сияние России» - это событие, направленное на сохранение и укрепление исторических и культурных традиций Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Открытие праздника началось с крестного хода, его участниками стали несколько тысяч человек, а возле часовни иконы Казанской Божьей Матери прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, - рассказывают в правительстве.

Праздник продлится до 14 сентября. За это время в Иркутской области пройдет более 200 мероприятий: концертов, выставок, книжных праздников, литературных вечеров, мастер-классов. Также, запланированы встречи с деятелями культуры и искусства, в том числе с писателями из новых регионов России: Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик.